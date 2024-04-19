Росимуществу со второй попытки удалось продать крупнейшего производителя спирта, акционерное общество «Росспиртпром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала электронных торгов госимущества ГИС «Торги».

Компания продана на повторном аукционе ООО «Бизнес-альянс» за 8,289 миллиарда рублей. У производителя есть восемь спиртовых заводов, два из них находятся в Северной Осетии, один в Кабардино-Балкарии, а также в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях.

Начальная цена лота составляла 10,61 миллиарда рублей, заявки на участие в аукционе принимались до 10 апреля. Пакет акций «Росспиртпрома» включен в программу приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

21 февраля сообщалось, что Росимущество повторно попытается продать крупнейшего в России производителя и поставщика спирта. Первоначальный аукцион по продаже акций предприятия должен был быть проведен 24 января. Росимущество сообщило об отмене торгов 17 января из-за отсутствия заявок от желающих выкупить компанию.