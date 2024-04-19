От итальянского банка потребуют сократить бизнес в России

ЕЦБ направит требования о необходимости сокращения бизнеса в России к UniCredit — одной из крупнейших банковских групп Италии. Об этом сообщает Reuters.

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По данным источников агентства, речь идет о юридически обязательном приказе, при невыполнении которого UniCredit могут грозить штрафы. Отмечается, что предъявленные требования будут аналогичными адресованным Raiffeisen Bank International (RBI).

В австрийском Raiffeisen ранее отметили, что требования европейского регулятора выходят далеко за рамки ее собственных планов по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут усложнить продажу российской «дочки» организации.

О том, что UniCredit задумал уйти с российского рынка с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится, стало известно в июне 2022 года. Среди возможных покупателей назывались российские компании, которые не попали под санкции, а также претенденты из Китая, Турции и Индии. В банке отмечали, что не собираются продавать актив по любой цене, а также постоянно ищут возможности снизить риски. При этом в 2023 году чистая прибыль российского бизнеса UniCredit составила 665 миллионов евро, что втрое больше убытков в 2022 году.