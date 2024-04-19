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Умер "мебельный король" Сергей Зуев

В Москве умер бизнесмен Сергей Зуев, которого называли «мебельным королем». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Умер "мебельный король" Сергей Зуев
© ТАСС

Ему было 68 лет. Причина смерти пока не установлена. Как уточнил адвокат бизнесмена Станислав Акимов, смерть Зуева стала полной неожиданностью для родных и знакомых предпринимателя.

«Я в четверг утром говорил с Сергеем Васильевичем, он был бодр, полон планов и энергии, ничто не предвещало трагического исхода», — заявил он.

При этом всего месяц назад предприниматель прошел плановое обследование в больнице — врачи не нашли ничего, что угрожало бы жизни Зуева.

Сергей Зуев прославился в нулевых годах как основатель мебельного гипермаркета «Три кита». В 2006 году бизнесмена обвинили в контрабанде мебели и заключили в СИЗО — дело Зуева вызвало большой резонанс в СМИ. В 2010 году бизнесмена приговорили к восьми годам лишения свободы, а уже в конце 2011 года предприниматель вышел на свободу из-за декриминализации статьи.

Ранее умер актер из сериала «Слуга народа».

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