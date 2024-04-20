В Финляндии принадлежавший Yandex дата-центр освободили от санкций ЕС

Центр обработки данных в городе Мянтсяля, ранее принадлежавший Yandex, освобожден от санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство STT.

Голландская материнская компания Yandex Group подтвердила STT по электронной почте, что санкции в отношении центра обработки данных в Финляндии были сняты, права интеллектуальной собственности, находящиеся под управлением Yandex, также освобождены от ареста.

В мае 2022 года компания Yandex Oy сменила название на Global DC Oy. Управляющий Global DC Юуссо Весанен отказался от комментариев агентству.

STT указывает, что среди освобожденных от ареста активов субсидии и платежи, которые дата-центр получал от муниципалитета Мянтсяля за передачу тепла в сеть города за отопление жилых домов.

Глава службы судебных приставов Аки Виртанен подтвердил агентству, что в одном случае были отменены ограничительные меры в связи с исключением человека из санкционного списка, отказавшись раскрыть детали. По словам Виртанена, на сейчас из-за санкций ЕС против России в Финляндии арестовано имущество примерно на €245 млн.

Дата-центр в Мянтсяля был построен в 2014 году. Он был одним из пяти дата-центров "Яндекса". Тепло, выделяемое дата-центром, используется для обогрева домов в населенном пункте. На объекте применяется технология естественного охлаждения: серверы круглый год остужают воздухом с улицы. Центр является крупнейшим налогоплательщиком муниципалитета Мянтсяля. В декабре 2019 года строительная компания Lehto Tilat Oy сообщала о договоре с "Яндексом" на строительство дополнительного корпуса дата-центра площадью 10 000 кв. м. В марте 2024 года российский "Яндекс" объявил, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу - МКПАО "Яндекс". Туда вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.