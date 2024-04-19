СМИ: в Турции начинается бойкот ресторанов и кафе

Из-за сильного повышения цен в секторе питания в Турции жители страны объявили бойкот кафе и ресторанам. Пользователи социальных сетей объединились и решили прекратить посещать заведения в выходные (20-21 апреля), передает Sabah.

© Unsplash

Издание обращает внимание на рост поддержки кампании.

Подчеркивается, что, по данным центра Optimar, свыше 60% респондентов считают ситуацию в экономике и сирийских беженцев ключевыми проблемами в Турции. В публикации говорится, что граждане начали делиться в соцсетях чеками оплаченных ими счетов. Они выступают за срочное решение проблемы отсутствия контроля в сфере общественного питания.

Как отмечается, сокращение размера порций не способствовало падению цен.

Ранее глава турецкого Центробанка Фатих Карахан заявил, что инфляция в Турции, как планируется, по итогам 2024 года составит 36%. Он указал на планы сохранить проводимую жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не снизятся показатели.