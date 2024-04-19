JP Morgan Chase и ВТБ обменялись исками в разных странах

Американский банк JP Morgan Chase обратился в федеральный окружной суд США в Нью-Йорке с иском против ВТБ. Как рассказало РИА Новости, JP Morgan Chase потребовал, чтобы российская кредитная организация отказалась от попыток взыскать более 439 миллионов долларов с заблокированного счета.

В JP Morgan Chase заявили, что ВТБ обратился в российский суд с требованием взыскать средства, заблокированные из-за санкций. В американском банке сочли этот иск нарушением двустороннего соглашения. Как утверждают в JP Morgan Chase, соглашение обязывает кредитные организации решать споры в суде Нью-Йорка.

В JPMorgan Сhase заявили, что ВТБ открыл корреспондентский счет в долларах в 2008 году для обработки транзакций через американскую финансовую систему. В JPMorgan Сhase считают открытие счета согласием с условиями ведения счетов (счета регулируются законами США, а споры рассматриваются в суде Нью-Йорка).

В американском банке опасаются, что в случае положительного решения суда РФ российский банк постарается добиться ответного ареста активов JPMorgan Сhase.

В конце марта в ВТБ заявили, что в апреле банк планирует продать часть заблокированных активов стороннему лицу. Сообщалось, что речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей. В 2024 году банк планирует получить чистую прибыль около 435 миллиардов рублей, а примерно сто миллиардов из этой суммы может принести работа с заблокированными активами.