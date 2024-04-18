Более $200 млн были похищены в результате аферы вокруг криптобиржи JPEX

Общий объем похищенных при афере вокруг криптобиржи JPEX средств достиг 1,6 млрд гонконгских долларов (около $205,1 млн). Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

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По обновленным данным полиции Гонконга, число пострадавших по этому делу превысило 2,6 тыс. Задержаны 72 подозреваемых: в числе несколько блогеров, которые рекламировали финансовые продукты криптобиржи.

Общая стоимость изъятой у злоумышленников собственности и активов достигла 228 млн гонконгских долларов (около $29,23 млн).

Скандал вокруг криптобиржи JPEX разразился в прошлом году: 13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что площадка по торговле виртуальными активами JPEX в своей рекламе лжет о том, что обладает лицензией на работу в городе. Регулятор призвал жителей не вкладывать свои средства в активы этой площадки, так как они могут попасть к мошенникам.

После этого администрация криптовалютной биржи обвинила власти Гонконга в "несправедливом отношении". Кроме того, JPEX сообщила, что испытывает нехватку ликвидности из-за заморозки ее активов и "временно приостанавливает" оказание услуг в Гонконге.