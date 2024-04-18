RBI ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила, что ожидает запроса от Европейского центрального банка (ЕЦБ), касающегося ускорения сокращения бизнеса в России. Группа раскрыла, что предыдущие требования регулятора предполагали, что она существенно свернет свой бизнес в стране — кредиты клиентам к 2026 году должны сократиться на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, как и международные платежи, исходящие из России.

RBI также подчеркивает, что «приняла существенные меры для смягчения рисков от владения российской дочкой, включая, в частности, риски для капитала и ликвидности, а также риски, связанные с ужесточением санкционных требований».

Пресс-релиз RBI

«Проект требований ЕЦБ идет выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на возможности по продаже Райффайзенбанка. RBI стремится добиться его деконсолидации, в том числе путем продажи подразделения»

Российский Райффайзенбанк – один из крупнейших западных банков в России, который остался работать в стране после февраля 2022 года. И хотя RBI неоднократно заявляла, что рассматривает различные сценарии ухода из России после начала военного конфликта на территории Украины, российский банк продолжает работать.

В марте 2023 года стало известно, что Европейский центральный банк усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. В ноябре 2023 года депутаты Европарламента от партии ECR Group пытались «законодательно» установить предельный срок ухода группы Raiffeisen из РФ, однако эта инициатива в итоге не была поддержана.

Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена. RBI также заявляла, что хочет продать Райффайзенбанк или провести его spin-off. В начале ноября прошлого года гендиректор группы Йоханн Штробль заявил, что «видит более легкой продажу российского бизнеса, а не выделение бизнеса в новую структуру», однако подчеркнул, что до конца 2023 года уход из России вряд ли возможен.

В марте 2024 года менеджеры RBI встречались с представителями американского казначейства в Вене, однако никаких обвинений и угроз на них не звучало, заверяли тогда в пресс-службе RBI.