Страховщики «Северного потока» отказались возмещать ущерб

Страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказали в выплате компенсаций за взрыв газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, адресованный Высокому суду Лондона. Газета.Ru

Страховщики указывают, что труба пострадала в результате военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях. Предоставленные компании полисы не включают причины разрушения «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывчатого вещества. Lenta.ru

В первой половине марта газета Financial Times со ссылкой на судебные документы сообщила, что оператор «Северного потока» компания Nord Stream подала в суд Лондона иск на 400 млн евро к Lloyd’s of London и Arch Insurance из-за их отказа покрывать ущерб, вызванный взрывами в сентябре 2022 года. Franzk Media