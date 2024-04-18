Страховщики «Северного потока» объяснили отказ платить

Компания Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», взорванного в сентябре 2022 года, не может получить страховые выплаты Lloyd’s of London и Arch Insurance. Страховщики указывают, что труба пострадала в результате военных действий, а такие выплаты не прописаны в условиях. Об этом со ссылкой на документ, направленный в Высокий суд Лондона, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в тексте, предоставленные компании полисы не включают причины разрушения «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывчатого вещества.

Также выплаты не полагались в случае, если атака на газопровод совершена при использовании любого военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.