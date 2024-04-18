Западный инвестор обвинил Украину в вымогательстве

Англо-немецкий бизнесмен Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе из администрации Владимира Зеленского, вымогают у него десятки миллионов евро за прекращение судебного преследования его бизнеса на Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

В публикации отмечается, что Дамерау является одним из крупнейших инвесторов на Украине. Предприниматель выступает совладельцем крупного онлайн-казино «Космолот», десятого по величине налогоплательщика страны. В результате проверки бюро экономической безопасности Украины обвинило компанию в уклонении от уплаты налогов на 560 млн евро. Бизнесмен утверждает, что все претензии сфабрикованы. По словам Дамерау, в Вене в декабре с ним встретился некий украинец, который предложил снять все обвинения в отношении «Космолота» за передачу контроля над половиной компании офшорному трасту.

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«Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен экс-президента Виктора Януковича», — подчеркнул Дамерау.

Потерпевший рассказал о ситуации службам безопасности в Европе и США, поделившись фотографиями и подробностями встречи, а также именами причастных к вымогательству.