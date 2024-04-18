Захарова высказалась об отказе страховщиков платить компенсации Nord Stream

Страховая система Запада теперь завалена "руинами либеральных ценностей" на фоне отказа страховых компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance в выплате компенсации компании Nord Stream AG, оператору взорванных газопроводов "Северный поток".
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Еще одна важная характеристика "либеральных ценностей", под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики - страховая система, - отметила она. - Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались".
Дипломат также обратила внимание на то, "кто против кого, с точки зрения лондонских страховщиков, воюет", напомнив, что поставки вооружений Киеву идут за счет Запада, который и совершил государственный переворот на Украине.
"Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги", - добавила Захарова.
О подрыве и его расследовании
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября того же года два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
Позднее американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы Военно-морских сил США при поддержке норвежских специалистов.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих расследований, но отказались подключить к ним Россию. Затем Копенгаген и Стокгольм вышли из расследования взрывов на "Северных потоках".
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Запад как может пытается "замотать" и заглушить тему подрыва "Северных потоков", но Москва будет и далее противостоять этому. Он также высказался насчет возможности потребовать компенсацию за "Северные потоки".
"Если речь идет все-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов, заметив при этом, что пока он рассуждает гипотетически, а сначала нужно установить ответственных.