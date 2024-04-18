Операторов обяжут сообщать абонентам об изъятии номера

Мобильных операторов могут обязать предварительно уведомлять россиян об изъятии телефонных номеров. Данная инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

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В настоящем SIM-карты блокируются и номера передаются третьим лицам, если абоненты не пользуются услугами связи в течение какого-то времени. Операторы осуществляют эту процедуру без уведомления клиента, в одностороннем порядке, ссылаясь на условия договора, который часто не внимательно читают абоненты.

Предложение заключается в том, чтобы мобильные операторы информировали россиян о расторжении договоров и изъятии телефонных номеров, которые затем переходят к другим абонентам. Согласно закону о связи, договоры с неактивными абонентами, пользовавшимися сетью более шести месяцев, могут быть расторгнуты односторонне без уведомления пользователя. Это может привести к тому, что изъятый номер попадет в руки мошенников, учитывая доступность баз данных россиян на черном рынке.

Чиновники обратили внимание на случаи граждан, лишившихся доступа к аккаунтам, привязанным к номеру телефона, и призывают к усилению мер предосторожности. Чернышов предлагает рассмотреть возможность внесения поправок, чтобы операторы запрашивали у клиента контактные данные для альтернативной связи в случае блокировки SIM-карт.

Отсутствие конкретного механизма уведомления о расторжении договора создает проблемы для клиентов, зарегистрировавших свои номера для использования государственных сервисов, банковских кабинетов и социальных сетей, но переставших активно их использовать, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что с 1 сентября абоненты смогут менять оператора связи с сохранением своего мобильного номера через интернет с использованием электронной подписи. Теперь пользователи смогут разорвать договор с оператором в любое время, когда сочтут нужным.