Google уволила устроивших забастовку сотрудников

Американская технологическая корпорация Google уволила девятерых сотрудников, устроивших сидячую забастовку. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает портал The Verge.

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Четверо из них устроили забастовку, продлившуюся не менее восьми часов, в общей зоне офиса в Нью-Йорке. Руководство сообщило, что отправит их в административный отпуск, а их пропуска в здание будут заблокированы. После отказа покинуть офис сотрудники Google были арестованы, а затем уволены из компании. Другая акция прошла в Саннивейле (штат Калифорния). Там пятеро работников занимали офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана до тех пор, пока не были выдворены оттуда правоохранителями.

Сотрудники корпорации выступали против ее участия в проекте правительства Израиля Nimbus. Сумма контрактов с Google и Amazon в рамках проекта, направленного на создание облачных сервисов для госструктур и оборонного сектора страны, составляет 1,2 миллиарда долларов.

Протестующие заявили, что, заключив договор с израильскими властями, руководство компании предало «наше доверие, наши принципы искусственного интеллекта и нашу человечность». По словам инженера-программиста из Саннивейла Билли Ван дер Лаара, специалисты пришли в Google не для того, чтобы работать над технологиями, которые будут использоваться в военных целях.

Ранее эксперты подсчитали, что по состоянию на март 2024 года суммарный ущерб немецкой авиакомпании Lufthansa от массовых забастовок персонала с начала года составил примерно 100 миллионов евро. Поводом для начала массовых забастовок сотрудников Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo стало недовольство действующими зарплатами. Профсоюз Verdi требует повышения окладов для всех наземных работников немецкого концерна на 12,5 процента, или на 500 евро, в месяц в течение ближайшего года.