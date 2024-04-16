«Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

Санкции США и Великобритании в отношении российских цветных металлов чреваты сбоями на мировых рынках металлов и отрицательно скажутся на потребителях. О такой угрозе предупредил «Норильский никель». Lenta.ru

«Норникель» сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру», - сказал представитель компании. Он также отметил, что в результате этих ограничений повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок. ТАСС

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Впоследствии цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций. RT на русском