Московская биржа запустит индекс IPO

Московская биржа 19 апреля 2024 года начинает расчет и публикацию нового индикатора - индекса Мосбиржи IPO, говорится в сообщении площадки. Код индекса - MIPO.

Отмечается, что российские частные и институциональные инвесторы получат удобный индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение. Индекс может выступать бенчмарком для создания биржевых паевых инвестиционных фондов.

В базу расчета индекса Мосбиржи первичных размещений войдут акции 15 компаний: Whoosh (WUSH), "Генетико" (GECO), CarMoney (CARM), "Софтлайн" (SOFL), группа "Астра" (ASTR), Henderson (HNFG), "Евротранс" (EUTR), ЮГК (UGLD), Совкомбанк (SVCB), "Мосгорломбард" (MGKL), "Делимобиль" (DELI), "Диасофт" (DIAS), "Кристалл" (KLVZ), "Европлан" (LEAS) и МФК "Займер" (ZAYM).

Начальное значение индекса - 1 000 пунктов, периодичность расчета - один раз в день, валюта индекса - российский рубль.

Ретроспективный расчет индикатора доступен с ноября 2021 года. Минимальное количество акций в базе расчета индекса - 12 акций, количество ценных бумаг в индексе плавающее. Для включения в базу расчета индекса Мосбиржи IPO доля акций компании в свободном обращении должна быть не менее 5%, капитализация - не ниже 10 млрд рублей. Пересмотр базы расчета индекса будет производиться ежеквартально.