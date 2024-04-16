ФАС завела дело против Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщили в пресс-службе ведомства. ТАСС

Отмечается, что организация не указывала существенные условия, которые влияют на стоимость ипотечного кредита. Ura.Ru

Ранее в службу поступило обращение с претензиями к рекламе банка, в которой утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн рублей. При этом другие важные условия — срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса — указаны не были. Говорит Москва