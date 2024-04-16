В СФ предложили определить четкие критерии для деофшоризации компаний

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил письмо за подписью главы комитета Андрея Кутепова вице-премьеру РФ - главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением определить количество российских компаний с иностранным участием, подлежащих деофшоризации, а также сформировать четкие критерии ведения статистики в этой сфере. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Предложения были сформулированы по итогам круглого стола на тему "О дополнительных мерах по деофшоризации экономики", которое проводилось на площадке комитета в декабре 2023 года.

"Отмечены сложности с прогнозированием количества организаций, которые будут деофшоризированы или подлежат деофшоризации. Такими прогнозами не располагает ни одно из направивших ответы министерств и ведомств. У иностранных инвесторов и хозяйственных обществ отсутствует законодательно предусмотренная обязанность по представлению информации о принятии решения о деофшоризации в ФАС России или регистрирующий орган, что не позволяет достоверно установить количество указанных компаний", - указывается в письме.

Кроме того, отмечается в документе, сейчас отсутствуют четкие критерии ведения статистики юридических лиц с иностранным участием, в том числе с участием физических лиц или компаний, зарегистрированных в странах, осуществляющих недружественные действия по отношению к РФ, с целью мониторинга состояния деофшоризации экономики.

В связи с этим комитет предлагает Минпромторгу определить количество компаний с иностранным участием и критерии формирования статистики по деофшоризации, а также обратить внимание на процесс деофшоризации либо в наиболее значимых отраслях (например, обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых), либо по признаку офшорной юрисдикции (страны, осуществляющие недружественные действия по отношению к РФ), с целью исключения присутствия таких юридических лиц или указанных юрисдикций в российской промышленности.

Процесс деофшоризации идет в России более 10 лет. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2012 года отмечал, что необходимо создать систему по выводу российской экономики из офшоров. Эти меры позволят исключить бесконтрольность, непрозрачность, уклонение от уплаты налогов со стороны компаний и, как следствие, отток капитала из РФ. С 1 января 2015 года вступил в силу закон о деофшоризации российской экономики, согласно которому в российском законодательстве появились понятия "контролируемая иностранная компания" и "контролирующее лицо". Закон обязывает контролирующие лица сообщать о себе российским фискальным органам и платить налоги на прибыль в соответствии с законами РФ.