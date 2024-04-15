Брокер Сбера признали лучшим для институциональных инвесторов по версии НАУФОР

Брокер Сбера получил премию «Элита фондового рынка», которая проводится Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Сбер получил награду в номинации «Брокерская компания для институциональных инвесторов».

Как отметил директор Департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля, за последние несколько лет Сбер доработал брокерские сервисы и платформу для институциональных и корпоративных клиентов.

«Для финансовых институтов мы внедрили лучшие на рынке сервисы брокерских отчетов и продуктовую линейку для работы со специализированными депозитариями. В то время как корпоративным клиентам мы предоставили возможность открытия брокерского счета онлайн в интернет-банке СберБизнес, сделав управление ликвидностью доступнее и удобнее для бизнеса», — рассказал топ-менеджер компании.

Он подчеркнул, что Сбер стремится к тому, чтобы его продукты и услуги отвечали запросам самых взыскательных клиентов.

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с 2000 года — это независимая премия в области рынка ценных бумаг.