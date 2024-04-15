EasyJet отменила до конца апреля тысячи рейсов из Израиля в Европу

Британская авиакомпания EasyJet в свете атаки Ирана на Израиль решила отменить до конца апреля тысячи рейсов из Тель-Авива по различным европейским направлениям. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, в число отмененных попали рейсы из Израиля в Великобританию, Италию, Швейцарию и другие страны Европы. Перелеты были запланированы на период Песаха - одного из главных еврейских праздников, который в этом году будет отмечаться с 22 по 29 апреля. Обычно на это время многие израильтяне отправляются в заграничные поездки.

Как отмечает Kan, в заявлении EasyJet говорится, что рейсы отменены как минимум до 21 апреля, однако, по данным телерадиокомпании, фактически билеты на ее самолеты можно купить самое раннее на майские даты. Kan напоминает, что EasyJet только 23 марта возобновила полеты сообщением с Израилем, прерванные после обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после 7 октября 2023 года.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на многочисленные преступления, в том числе на приписываемую израильской стороне атаку с воздуха на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов были военные объекты. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила 99% летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

На время атаки израильское воздушное пространство было закрыто, ограничения были сняты в 07:30 мск 14 апреля. В настоящий момент главный международный аэропорт Бен-Гурион - главная воздушная гавань страны - работает в обычном режиме.