Эксперты рассказали, как подорожают вина в России

Российские вина обещают подорожать. Одна из крупнейших винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении с мая цен на свою продукцию. Рост составит от 7% до 35%, сообщает РБК. Кроме давно ожидаемого с 1 мая резкого повышения ставок акцизов на подорожание вин влияет инфляция.

«Абрау Дюрсо», говоря о предстоящем повышении цен, в качестве первопричин называет рост акцизов, удорожание материалов производства, комплектующих и транспортных расходов, а также повышение ставки долгового финансирования. Сюда же можно добавить еще рост стоимости рабочей силы и энергетических затрат на производство.

Кроме «Абрау», об увеличении стоимости в диапазоне от 1% до 35% объявили еще восемь отечественных виноделен. В их числе — «Цимлянские вина», «Союз-вино», винный дом «Фотисаль», «Золотая балка» и другие. Ранее о повышении цен объявлял еще один крупный игрок винодельческого рынка — «Фанагория». Если брать среднюю бутылку российского вина за 600 рублей, к маю она будет стоить примерно 750 рублей.

С мая акцизы вырастут минимум втрое. На тихие вина — с 34 до 108 рублей за литр. На игристые — с нынешних 45 рублей до 141 рубля. В дорогих винах существенную разницу в стоимости покупатели и не заметят — всего несколько процентов. Покупатели сравнительно недорогой продукции могут перейти в другую нишу, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:

«Рынок чувствителен к цене. В ценовой категории до 1000 рублей каждое повышение цен влияет на спрос. Если повышение будет до 10%, спрос практически не изменится, то есть это то, что рынок спокойно переживает. Если больше, то там уже возможны какие-то движения. Будут переходить на другие ниши, на другой продукт, какие-то, возможно, товары-заменители, типа пива, но совсем драматических вещей я прогнозировать не могу. Плюс-минус все останется как есть сейчас. Чуть больше подорожают игристые вины, потому что там акциз выше. Тихие вина подорожают чуть меньше».

Но не все переписывают ценники. У владельца винодельческого хозяйства «Акчурин» Рема Акчурина свое видение экономики процесса.

— Мы в этом году не собираемся поднимать цены, сохраним прошлогодние цены. Хотелось бы быть все-таки доступными производителями, потребитель все равно видит эту лояльность, нам важно ее сохранить.

— Как будете компенсировать возрастание цены, акциза?

— Выходит ряд новых продуктов, один из них — игристые вина. Я думаю, что мы как раз за счет количества компенсируем эти потери.

На вина из недружественных стран и для защиты российских виноделов действуют повышенные, 20-процентные таможенные пошлины. При этом по данным Роскачества, поставки вина из Испании и Франции за год упали в 1,5 раза. Ввоз итальянских вин сократился почти на 40%. При этом на 25% вырос объем поставок из ЮАР — до 10,5 млн литров. Впервые с 2018 года в Россию начались поставки тихих вин из Индии. Рекордный за несколько лет объем поступил из Китая — в пять раз больше, чем в 2021 году. Уже три года в Россию поставляются вина из Бразилии, состоялась пробная поставка из Турции. Наблюдается рост поставок из Чили, Узбекистана. Будет ли дорожать дружественное вино? Отвечает эксперт алкогольного рынка; автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев:

«Я думаю, что подорожает на самом деле все, потому что вина из дружественных стран привозят такие же поставщики, которые испытывают те же проблемы, потому что дорожает логистика. Дорожает топливо и буквально все, что бы там не говорил Минфин, обозначая уровни инфляции, но реальная инфляция, которая диктует цены, за которую платит потребитель она несколько выше, чем о том говорит государство. Говорить о том, что будет затоваривание, потому что они не смогут ничего продать, наверное, не стоит, потому что рынок большой и российские вины там все равно в дефиците. То есть мы не можем покрыть весь внутренний спрос национальным производством, поэтому так или иначе, все будет раскуплено».

За первые три месяца 2024 года российские производители нарастили выпуск тихих и игристых вин примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 75 и 30 млн литров соответственно. Сейчас производство российских вин закрывает более 50% спроса на тихие вина и свыше 60% в секторе игристых.