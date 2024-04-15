«Русал» прокомментировал новые санкции США и Великобритании

Новые ограничения США и Великобритании не повлияют на поставки "Русала", доступ к банковской системе, производство и качество продукции компании, говорится в сообщении "Русала". Компания по-прежнему видит большой спрос на российский металл со стороны различных потребителей со всего мира.

"Русал" также сохраняет возможность предоставлять услуги хеджирования клиентам и приверженность рыночному ценообразованию, добавили в компании.

"Объявленные действия не влияют на поставки "Русала" ввиду глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе, в целом производство и системы качества не затронуты", - сказано в сообщении.

12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами, которые предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

В декабре 2023 года Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.

"Русал" по результатам 2023 года реализовал 4,153 млн тонн алюминия и сплавов, что на 6,6% выше показателя за 2022 год. "Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.