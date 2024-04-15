На бирже выделят компании, которые раскрывают не все данные

В котировальных списках бумаг могут обособить компании, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме. Советующий вопрос прорабатывает Центробанк РФ и участники рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В сообщении говорится, что сейчас на финансовом рынке сложилась ситуация, когда многие фирмы, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, не раскрывают чувствительную для инвесторов информацию.

Как уточняется, нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности.

В ЦБ отметили, что обособление компаний позволит инвесторам корректно оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за увеличение размера штрафов для банков, которые вводят клиентов в заблуждение и незаконно обогащаются.