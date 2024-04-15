В России резко подорожал коньяк в январе

Розничные продажи коньяка в России в январе - марте 2024 года выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 3,55 млн декалитров (дал), продажи игристых вин - на 13,3%, до 5,4 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

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В то же время продажи водки в январе - марте 2024 года выросли на 1,6% по сравнению с показателем за январь - март 2023 года и составили 18,37 млн дал. Продажи виноградных вин выросли на 4,2%, до 13,25 млн дал, ликерных вин - на 13,9%, до 292,4 тыс. дал.

В целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в январе - марте 2024 года выросли на 5,4% - до 56,12 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также выросли на 5,6% - до 29 млн дал.

Продажи ликероводочных изделий в январе - марте 2024 года выросли на 12,6%, до 3,77 млн дал, других спиртных напитков - на 18,8%, до 3,3 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 8,2%, до 4,59 млн дал.

В России подорожает вино из-за нового акциза

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом в январе - марте снизились на 1%, до 424,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 34,9%, до 166,4 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 4,1%, до 2,99 млн дал.