ЦБ начал проверку аудитора «Киви-банка»

Банк России проверяет компанию Kept (правопреемник ушедшей из России KMPG), которая была аудитором Киви-банка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору. В феврале ЦБ отозвал лицензию Киви-банка, одно из обоснований такого решения — нарушение антиотмывочного законодательства. По данным источников издания, ЦБ интересуется осведомленностью и реакцией аудитора на выявление у Киви-банка рисковых операций.

Проверку в отношении Kept проводит департамент корпоративных отношений Банка России. Он отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Наиболее жесткая мера, которую может применить регулятор — это исключить аудитора из реестра или признать ненадлежащим его заключение об отчетности общественно значимой организации, говорит один из собеседников «Ведомостей». Однако на практике ЦБ вряд ли рискнет применять ее к крупнейшим компаниям, поскольку в портфеле каждого из топ-20 аудиторов десятки крупных клиентов и «если выключить хотя бы одного аудитора из бизнеса, появится яма, которую трудно будет заполнить», поясняет источник.

Ранее, с 21 августа по 13 октября 2023 года, плановую проверку аудитора Kept проводило уполномоченное по данным вопросам Федеральное Казначейство (ФК). В ходе проверки не было выявлено нарушений, касающихся 115-ФЗ. Кроме того, Kept является членом СРО «Ассоциации аудиторов «Содружество», которая осуществляет внешний контроль аудиторов.

Со слов собеседника издания, проверка Kept — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение банком антиотмывочного закона. До недавнего времени все проверки касались прежде всего исполнения правил аудиторской деятельности, и уже дополнительно по 115-ФЗ.

В 2022 году власти ужесточили требования к аудиторам в части внутреннего контроля в ходе проверок клиентов по 115-ФЗ. Эффективному выявлению аудитором подозрительных операций предшествует оценка уровня риска клиента (низкая, средняя, высокая), говорится в разъяснительном письме Минфина и Росфинмониторинга от августа 2023 года. После разъяснений Росфинмониторинга стало ясно, что теперь аудитор должен выявлять и проверять операции на подозрительность примерно в том же объеме, как банки, отмечает источник в крупной аудиторской компании.

Представитель ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей». В Kept отказались от комментариев. Представитель Минфина (также курирует аудиторов и отвечает за законодательство в этой сфере) переадресовал вопросы в казначейство и ЦБ. Представитель ФК сообщил, что не обладает информацией о проведении ЦБ проверки Kept. Представитель Росфинмониторинга напомнил, что ведомство не проводит проверки аудиторов.

Банк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля 2024 года. Кредитная организация нарушала федеральные законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, и в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на проведение отдельных операций, следует из сообщения регулятора. Кроме того, пишет ЦБ, банк систематически допускал нарушения требования антиотмывочного законодательства.