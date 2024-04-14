Samsung получит от властей США миллиарды

Ожидается, что чип-фабрика Samsung будет построена в городе Тейлор, Техас. Город расположен на восток от Далласа, его население составляет порядка 100 тыс человек. Согласно планам, власти США вложат в проект около $6 млрд.

Напомним, администрация Джо Байдена прикладывает значительные усилия, чтобы вернуть на территорию страны мощности по производству полупроводниковой продукции. Вливание средств призвано остановить дрейф центра мировой полупроводниковой индустрии в Азию.

По последним сведениям, в рамках «Chips and Science Act» будет выделено $39 млрд в виде грантов плюс $75 млрд в форме займов и банковских гарантий.

На сегодняшний день крупнейшим получателем средств является Intel (порядка $20 млрд), за ней расположилась тайваньская TSMC ($11,6 млрд). Samsung с $6 млрд, таким образом, расположилась недалеко от топа.