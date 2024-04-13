Apple удалила из App Store приложение Газпромбанка

Официальное приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store с 13 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале банка.

Представители Газпромбанка отмечают, что уже установленные приложения продолжают работать без каких-либо проблем и ограничений. Для тех, у кого нет приложения, предлагается воспользоваться веб-версией интернет-банка.

В сообщении Газпромбанка говорится, что сейчас ведется активная работа над возвращением приложения в App Store. Apple пока не комментировала ситуацию с исчезновением приложения из своего магазина.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Apple объяснений по поводу политики компании в отношении бесконтактных платежных систем в iOS. В ведомстве объяснили, что владельцы iPhone, в том числе приобретенных во время официальных продаж в России, не могут в полной мере использовать функции своих смартфонов. Это связано с ограничениями Apple на работу сервиса бесконтактных платежей Apple Pay в РФ и удалением отечественных банков из магазина App Store.