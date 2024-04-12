Эксперт объяснил интерес банков Китая к платежам из ДНР и ЛНР

Младший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Вячеслав Путиловский объяснил, почему китайские банки спрашивают о связи российских транзакций с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Крымом и Ираном. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, эти вопросы связаны с опасениями банков попасть под вторичные санкции со стороны западных стран. Как объяснил Путиловский, кредитные организации всегда пытаются поддерживать баланс между развитием платежного бизнеса и анализом клиентских финансовых потоков. Подобное усиление контроля может немного снять риски, хоть и негативно влияет на скорость прохождения платежей.

«Тем не менее у китайских банков приоритеты смещены в пользу безопасности, а не маржинальности. Доля российских трансакций даже после кратного роста не настолько велика, чтобы допускать подверженные санкционному риску трансакции. Поэтому крупные транснациональные банковские группы полностью соблюдают санкционный комплаенс», — добавил эксперт.

Ранее появилась информация, что ряд крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России.