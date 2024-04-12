«Пятерочка» и «Перекресток» заморозили цены в магазинах Оренбургской области

Торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток", входящие в X5 Group, ввели мораторий на изменение цен на товары в Оренбургской области, которая пострадала от паводков, эта мера действует минимум до конца апреля, говорится в сообщении X5.

"Торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" ввели мораторий на изменение цен на все товары в магазинах региона как минимум до конца апреля. Таким образом, стоимость товаров продолжит оставаться прежней, даже если цены в других субъектах РФ на аналогичные позиции будут меняться. При этом промо-предложения для клиентов сохранятся в полном объеме", - сообщает компания.

Ретейлер также указывает, что значительно увеличил поставки воды и товаров первой необходимости в магазины региона. Так, с 6 апреля распределительный центр "Пятерочки" в Оренбурге непрерывно принимает поставки из логистических центров компании в других частях страны. За последние сутки в центр поступило более 300 тонн питьевой воды.

X5 также поддерживает своих сотрудников в пострадавших регионах - предоставляет материальную помощь на восстановление поврежденного жилища или в случае травм, связанных с чрезвычайной ситуацией, а также снабжает товарами первой необходимости.

"Если магазин приостанавливает свою работу из-за затопления или эвакуации, сотрудники сохраняют две трети оклада на время простоя, и им предлагается перевод в другую локацию для работы, если есть такая возможность", - сообщает X5.

О паводковой ситуации в регионах

Несколько российских регионов этой весной столкнулись с паводками из-за подъема уровня воды в реках Урал, Тобол и Ишим. В ночь на 6 апреля в Орске - втором по величине городе Оренбургской области - прорвало дамбу. В Оренбургской области подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков.