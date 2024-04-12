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Финляндия озвучила план по продлению аренды нефтебазы для «дочки» «Лукойла»

У города Куопио в Финляндии отсутствуют планы по продлению договора аренды нефтехранилища компании Teboil, дочерней компании «Лукойла». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Yle.

Финляндия озвучила план по продлению аренды нефтебазы для «дочки» «Лукойла»
© globallookpress.com

Отмечается, что нефтяная компания покинет свой участок в Келлониемими в Куопио в конце года. Как уточняется, именно тогда истекает срок аренды.

В публикации говорится, что завершение в текущем году аренды было подтверждено администрацией города Куопио.

Нефтехранилище Teboil расположено в Куопио уже несколько десятков лет. Последний раз договор аренды продлили в 2021 году.

После обострения ситуации на Украине многие компании и предприятия Финляндии приняли решение о прекращении сотрудничества с Teboil.

Ранее сообщалось, что Финляндия резко увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из США. По данным финской таможни, в денежном выражении объемы поставок в январе–сентябре 2023 года достигли 668 млн евро.

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