Финляндия озвучила план по продлению аренды нефтебазы для «дочки» «Лукойла»

У города Куопио в Финляндии отсутствуют планы по продлению договора аренды нефтехранилища компании Teboil, дочерней компании «Лукойла». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Yle.

Отмечается, что нефтяная компания покинет свой участок в Келлониемими в Куопио в конце года. Как уточняется, именно тогда истекает срок аренды.

В публикации говорится, что завершение в текущем году аренды было подтверждено администрацией города Куопио.

Нефтехранилище Teboil расположено в Куопио уже несколько десятков лет. Последний раз договор аренды продлили в 2021 году.

После обострения ситуации на Украине многие компании и предприятия Финляндии приняли решение о прекращении сотрудничества с Teboil.

Ранее сообщалось, что Финляндия резко увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из США. По данным финской таможни, в денежном выражении объемы поставок в январе–сентябре 2023 года достигли 668 млн евро.