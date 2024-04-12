Компании США выступили против новых авиарейсов в Китай

Крупнейшие авиакомпании и авиационные профсоюзы США призвали Белый дом приостановить выдачу разрешений на дополнительные рейсы между Китаем и Штатами. Об этом сообщает Reuters.

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Американские компании сослались на продолжающуюся «антиконкурентную политику китайского правительства».

Министерство транспорта США разрешило китайским перевозчикам увеличить количество еженедельных рейсов в США и обратно с 35 до 50, начиная с 31 марта. Американским авиакомпаниям также разрешили выполнять 50 рейсов в неделю, но сейчас они не пользуются этой возможностью.

Группа Airlines for America (включает American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines), а также профсоюзы пилотов и бортпроводников пожаловались на «преимущества, которые китайские авиакомпании получают, сохраняя доступ к российскому воздушному пространству». Полеты через Россию позволяют самолетам проводить в пути меньше времени и дают преимущество в топливе перед конкурентами, отмечает Reuters.

Авторы письма призвали госсекретаря Энтони Блинкена и министра транспорта Пита Буттиджича приостановить дополнительные рейсы между США и Китаем «до тех пор, пока работникам и предприятиям США не будет гарантирован равный доступ на рынок, свободный от существующей вредной антиконкрутной политики китайского правительства».

Как отмечает Reuters, рост числа авиарейсов, ставших предметом разногласия во время пандемии, стал редкой в последние годы областью сотрудничества между США и Китаем.

До начала 2020 года стороны разрешали друг другу более 150 еженедельных пассажирских рейсов. До августа 2023-го китайские и американские перевозчики могли совершать только 12 рейсов в неделю между двумя странами.

С 1 сентября это число выросло до 18 еженедельных рейсов, затем до 24-х, а потом и до 35 рейсов.