Назначен новый руководитель фонда «Сколково»

Совет директоров фонда «Сколково» рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления. Об этом в пятницу, 12 апреля, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой совета.

Занимавший этот пост с 2016 года Игорь Дроздов получит должность заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, управляющей «Сколково». Он будет курировать блок инновационных институтов развития. Кроме того, он займет пост зампреда совета директоров фонда.

По данным СМИ, Перов вступит в должность 27 апреля. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя столичного департамента культуры. Его назначение связано с более тесным взаимодействия «Сколково» с Москвой, передает издание.

Кроме того, президент России Владимир Путин 5 февраля также принял решение о смене генерального директора Министерства иностранных дел России. Должность гендиректора МИД РФ теперь займет Алексей Островский.

18 января глава российского государства назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея Крикалева.