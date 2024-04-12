В России резко вырос спрос на космических юристов

В России за последние два года количество опубликованных вакансий юристов, специализирующихся на космическом праве, выросло на 54%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education.

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Эксперты считают, что такой рост связан с растущим интересом к космонавтике в России, увеличением числа частных аэрокосмических компаний, развитием телеком-индустрии и изменениями в международной политико-экономической сфере.

«Президентом РФ поручено правительству разработать нацпроект по развитию космоса к 1 июля 2024 года. Помимо этого, оборот телекоммуникационных компаний в России увеличился на 9,7% к концу 2023 года, достигнув 2,6 трлн рублей по данным Росстата. В связи с этим растет и спрос на юристов, специализирующихся на правовом регулировании космической деятельности, – сказал ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР и эксперт Moscow Digital School Николай Бычков.

Среди требований к соискателям работодатели часто выделяют навыки в области договорного права, опыта работы с полным документальным сопровождением, знание корпоративного права, законодательства о закупках, а также понимание авторского права. Требуется умение взаимодействовать с государственными контролирующими органами, иметь опыт ведения претензионной работы, представления интересов заказчика в арбитражных и судах общей юрисдикции. Кроме того, юристам необходимо обладать «мягкими навыками», такими как умение вести успешные переговоры, эффективное деловое общение и способность работать в команде.

Специалисты по космическому праву наиболее востребованы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге – на них приходится преобладающая (свыше половины) доля вакансий по сравнению с другими регионами. Тем не менее, в 2023 в некоторых регионах, таких как Свердловская, Новосибирская, Омская, Тверская область, Краснодарский край, республика Алтай и республика Хакасия, появился спрос на специалистов по космическому праву. Если два года назад компании в этих регионах не проявляли интереса к данной профессии, то в 2023 году спрос на юристов, разбирающихся в регулировании деятельности космической отрасли, вырос в среднем на 80%.