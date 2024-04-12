Минэнерго оценивает возможность расширения "Силы Сибири"

Минэнерго оценивает возможности расширения "Силы Сибири" для газификации Нерюнгринской ГРЭС и ТЭЦ Благовещенска. Об этом сообщил глава департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов в ходе выездного круглого стола комитета Госдумы по энергетике о законодательном обеспечении газоснабжения и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока.

"По газификации отдельных объектов в Якутии, в Амурской области - Нерюнгринская ГРЭС, Благовещенская ТЭЦ, поручения даны. Мы отрабатываем совместно с регионом, с "Газпромом". Необходимо было сформировать баланс по "Силе Сибири - 1" для того, чтобы понимать возможности по расширению "Силы Сибири", потому что это явно потребуется, и строительство лупингов (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу - прим. ТАСС), также и в целях дальнейшей газификации в восточной части Амурской области, Еврейской автономной области. Поэтому здесь необходимо составить баланс газа на протяжении всей "Силы Сибири - 1", до Хабаровского края", - сказал он.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Республики Саха (Якутия), "Газпромом" и генерирующей компанией "Русгидро" разработать и утвердить план-график по переводу энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на природный газ, а также обеспечить до 2028 года выполнение этого плана-графика.

Также сообщалось, что в мастер-план газификации Благовещенска в 2023 году была заложена модернизация и перевод ТЭЦ на газ, а компания "Русгидро" готова инвестировать 2,8 млрд рублей в переоборудование станции. При этом потребность ТЭЦ в газе составит 990 млн куб. м в год.