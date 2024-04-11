Названо число банков, которые рискуют лишиться лицензии в 2024 году

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» спрогнозировали отзыв российским регулятором лицензии у целого ряда банков в текущем году, передает РИА Новости.

По словам главы агентства Марины Чекуровой, ситуация может коснуться шести кредитных организаций. В общей сложности по разным причинам с рынка может уйти порядка 15 банков, предположила собеседница.

«Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно», - указала специалист.

В феврале Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви банка. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Мера в отношении Киви банка принята из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

В минувшую среду Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать АО «Киви банк». Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов.