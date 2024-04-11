Крупнейшая сеть магазинов приостановила закупку кормов для животных компании Mars

Сеть магазинов «Лента» приняла решение о приостановке закупки кормов для животных компании Mars, передает ТАСС.

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Это касается марок Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree. Ретейлер отметил, что он не договорился с партнером об условиях сотрудничества, «которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей».

В пресс-службе компании отметили, что в магазинах сети выставлены на продажу корма других производителей. Они смогут заместить выбывший ассортимент, добавили в фирме.

В компании «Марс» заявили РБК, что фирма строит отношения со своими партнерами на взаимовыгодных условиях. Там отметили, что к повешению цены на корма производитель не прибегал полтора года. При этом в компании подчеркнули, что стоимость сырья и логистики поднялась.

В России выросло производство кормов для животных

Фирма обратила внимание на то, что она продолжает производство и поставку кормов в запланированных объемах. Продукция доступна покупателям в «сотнях тысяч магазинов», добавила компания.

На отсутствие в магазинах «Лента» кормов производителя Mars ранее обратили внимание Telegram-каналы.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» выразили готовность снизить цены на свою продукцию.

В службе подчеркнули, что компании возьмут на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промоскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак.