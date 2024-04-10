В «Яндекс» уволили гендиректора

Совет директоров МКПАО «Яндекс» прекратил полномочия генерального директора Марины Корневой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Прекратить полномочия Генерального директора Общества Корневой Марины Анатольевны. Последним рабочим днем Корневой Марины Анатольевны считать 22 апреля 2024 года <...> С 23 апреля 2024 года избрать на должность Генерального директора Общества Савиновского Артема Геннадьевича», — указано в сообщении.

Савиновский был генеральным директором компании в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 — тогда на эту должность и была назначена Корнева.

До этого стало известно, что на конец 2023 года на долю «Яндекса» в России приходилось 63% поискового трафика, так как российский поисковик стал популярнее Google на всех платформах.

При этом директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк подчеркнул, что заслуги банкротства Google в России в успехе «Яндекса» нет.