Бывшая дочка "Газпрома" в ФРГ хочет вновь использовать хранилища газа на Украине

Компания SEFE (Securing Energy for Europe), которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой "Газпрома", рассматривает возможность возобновления использования хранилищ природного газа на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Фредерика Барно.

По его словам, последний раз хранилища использовались "несколько месяцев назад". Когда они могут быть снова введены в эксплуатацию, он не уточнил. Если европейские страны полностью заполнят свои хранилища этим летом, им придется искать другие варианты размещения газа, в том числе на Украине, указывает агентство.

Bloomberg отмечает, что в 2023 году международные компании хранили на Украине примерно 2,5 млрд куб. м газа. Это составляет, по информации агентства, около четверти объема всех имеющихся на Украине хранилищ. Оно уточняет, что в 2024 году Киев стремится убедить союзников в том, что хранить топливо на его территории все еще безопасно.

"Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Украиной, потому что она станет одной из ключевых стран в вопросах энергоснабжения Европы после окончания военных действий", - указал Барно, отметив, что с Украиной все же "связаны некоторые риски".

Директор SEFE также рассказал, что компания постепенно наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США и с Ближнего Востока. Однако бывшая дочка "Газпрома" имеет действующий контракт до 2040 года на поставки СПГ из России в рамках проекта "Ямал СПГ".

В ноябре 2022 года правительство Германии приняло решение национализировать компанию SEFE, которой принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище "Реден". Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ обосновало данный шаг надвигающейся неплатежеспособностью SEFE, что поставило бы под угрозу безопасность поставок в ФРГ. В германском экономическом ведомстве подчеркивали, что SEFE является ключевой компанией в области энергоснабжения Германии.