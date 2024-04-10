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Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина и дизеля на рынок РФ и на биржу

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил нефтяным компаниям увеличить поставки бензина и дизтоплива на российский рынок и на биржевые торги. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина на рынок РФ
© ТАСС
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов", - отмечается в сообщении.

При этом Минэнерго РФ в ходе заседания отметило стабильность ситуации с обеспечением внутреннего рынка топливом.

"Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель - май 2024 года, проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке", - добавили в кабмине.

Ранее Новак сообщал, что Россия планирует нарастить переработку нефти с текущих уровней, чтобы обеспечить внутренний рынок. Он подчеркивал, что у РФ есть потенциал роста переработки за счет свободных мощностей НПЗ.

В конце марта вице-премьер заявил, что российские нефтяные компании сумели нарастить производство бензина после серии ЧП на нефтеперерабатывающих заводах России, этого удалось достичь за счет роста выпуска топлива на других НПЗ.

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