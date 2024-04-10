Компании стали чаще просить бывших сотрудников вернуться

В России зафиксировано увеличение числа россиян, которые хотя бы раз получали предложение вернуться в фирму, из которой уволились. Их доля возросла до 53% с 47% в октябре 2022 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты совместного исследования компаний SuperJob и «Первый Бит».

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По словам основателя SuperJob Алексея Захарова, наиболее популярный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть - от 35 до 44 лет. Он отметил, что соглашается вернуться на старое место примерно 1 из 3 получивших подобное предложение. Свыше 27% фирм в течение последних 12 месяцев предлагали вернуться уволившихся сотрудников. В октябре 2022 года доля составляла 38%.

Специалистам по работе с клиентами, медицинским сестрам и водителям чаще всего предлагают вернуться в компанию, из которой эти сотрудники уволились, говорится в публикации.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко в беседе с «Газетой.Ru» перечислила ситуации, при которых сотрудника могут уволить с работы даже при наличии бессрочного трудового договора. В частности, такое может произойти, если работник грубо нарушает трудовые обязанности, отметила она.