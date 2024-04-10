Теракт в «Крокусе»  подогрел спрос бизнеса на страховки

Спрос российского бизнеса на страхование от террористических актов вырос почти вдвое. Как сообщает газета «Известия», после трагедии в «Крокус Сити Холл» за полисами стали обращаться промышленные предприятия, бизнес-центры и многофункциональные комплексы, в которых размещаются гостиницы, офисы и магазины.

Страховщики ожидают продолжения этой тенденции. Заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование» Михаил Алексеев отметил, что порядка 12–15% от общего числа застрахованных организаций уже оценивают размер доплаты или оформляют дополнительную защиту от терроризма и диверсий. Раньше в страховке предоставлялось небольшое покрытие этого риска, от 20 до 100 млн рублей, однако теперь клиенты просят увеличить ее до 1 млрд.

При этом некоторые страховые компании отмечают, что интерес к страхованию при терактах подкрепляется и атаками беспилотников, которые судебной властью трактуются как акт терроризма. В «Югории» рассказали, что в последнее время что запросы на подключение в страховку риска терроризма стали поступать от предприятий из Среднего Поволжья и Татарстана.

Подобная страховка подразумевает защиту в первую очередь имущества организаций, а не людей. Как считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин, защитить граждан может принятие закона об обязательном страховании ответственности организаторов массовых мероприятий. Сейчас власти активно обсуждают подобные изменения.