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Российская «дочка» Google потребовала миллиарды рублей от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский потребовал через Арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Таляровского, опубликованное на Федресурсе.

Российская «дочка» Google потребовала от материнской компании 10 млрд рублей
© Lenta.ru

Как заявляет Талаяровский, выплата дивидендов была осуществлена ООО «Гугл» в условиях, когда его финансовое состояние «отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований», полагает он.

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