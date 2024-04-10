ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение". Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку.

Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - отметили в ведомстве.

Там указали, что ФАС проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

В случае признания нарушения компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.