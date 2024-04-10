Стало известно, какие страны нарастили экспорт обуви в Россию

Несколько стран в несколько раз увеличили экспорт обуви в Россию с 2021 года. Наиболее крупные поставщики таких товаров по итогам 2023-го — Китай, Италия и Турция, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и открытую статистику.

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Отмечается, что Китай поставил обувь на 3,4 миллиарда долларов, Италия — почти на 306 миллионов долларов, Турция — на 154 миллиона долларов. На четвертом и пятом местах расположились Польша и Латвия с экспортом почти в 151 и 67 миллионов долларов соответственно.

Также в список попали Литва, Германия, Киргизия, Индия, Армения, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Австрия и Сербия.

Ранее в ФРГ зафиксировали увеличение экспорта немецкой продукции в Россию в феврале текущего года в сравнении с предыдущим месяцем — на 1,5%, до 700 миллионов евро. По сравнению с февралем 2023 года экспорт упал на 24%.

По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), в общей сложности в феврале текущего года из Германии экспортировали товаров на сумму 132,9 миллиарда евро.