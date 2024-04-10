Больше 50% российских компаний испытывают проблемы с расчетами за импорт

Опрос Центра по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ) показал, что 52% российских импортеров испытывали трудности с трансграничными расчетами в иностранной валюте в 2023 году, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с результатами опроса. В исследовании приняло участие около 200 как мелких, так и крупных компаний, работающих в разных областях. Примерно четверть из них работают в области машиностроения и химии, еще часть производит электрооборудование и металлопродукцию.

Среди основных проблем, которую называли компании, — это неготовность иностранного банка принять платеж из России (42%), отказ банка-корреспондента его обработать (17%) и отключение российской кредитной организации от SWIFT (13%). В частности, отказы зарубежных банков в принятии перевода существенно участились – на них пожаловались 42% предприятий вместо 32% годом ранее. Помимо трудностей с оплатой поставкам в Россию часто мешают отказы производителей продавать товар, сложности с доставкой, дорогая логистика и неприемлемое повышение стоимости самого товара.

Основной валютой оплаты импорта в прошлом году стал китайский юань – его доля выросла до 60,5% с 3,6% в 2022 году, говорится в исследовании. Доля рубля выросла с 18,4% до 21,3%, а доля доллара и евро упала до 8,8% и 4,1% соответственно.

Проблемы с платежами – один из главных барьеров во внешней торговле на данный момент, считает президент РСПП Александр Шохин. Бизнес находит варианты решения этой проблемы, но каждый раз сталкивается с более жестким давлением OFAC и других надзорных органов, которые грозят партнерам России применением вторичных санкций, отмечает он.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подтверждает: с декабря 2023 года ситуация с платежами резко осложнилась – банки всех стран-партнеров очень внимательно проверяют коды ТН ВЭД на наличие товаров двойного назначения и эта процедура занимает много времени – иногда до двух месяцев. В «Деловой России» заявили, что юань стал менее доступен для расчетов. Если раньше свыше трети платежей проходило именно в этой валюте, то теперь китайские банки пропускают транзакции выборочно и российскому бизнесу приходится искать новые каналы, отметил член генсовета организации Максим Черешнев.