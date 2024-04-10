ФАС пригрозила Wildberries возбуждением дела

ФАС считает, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries есть признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Службой установлено, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены ежедневному изменению, а штрафы продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, несоразмерны.

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Служба выдала компании предупреждение. Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту и прекратить вызвавшие нарекания практики, при этом исполнение предупреждения не должно ухудшить условия для контрагентов.

Комментирует гендиректор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов:

Ефим Алдухов, гендиректор консалтинговой компании GoOmni: «Когда я подписываю какой-то договор, в большинстве случаев есть прайс-лист. Также есть понимание, с какой скоростью стоимость на услуги будет меняться. Когда я сталкиваюсь с ситуацией, что стоимость услуги меняется каждый день, я не могу планировать бизнес, а моя прибыль, которая, допустим, составляет 500 рублей, через два-три месяца будет полностью поглощена ростом тарифов на хранение, доставку и прочие услуги. По сути, это делает бизнес бессмысленным и при этом непредсказуемым с точки зрения управления маржинальностью, прибылью и полноценного ведения бизнеса. Сейчас на рынке есть проблема, что стоимость услуг и различных комиссий, транзакционных издержек, штрафов для многих продавцов на маркетплейсах стала сопоставимой или даже больше, чем в случае продажи через офлайн-розницу, торговые центры с учетом арендных ставок, расходов на персонал и все остальное. Для многих продавцов это вопрос выживания: изменение стоимости доставки или хранения на несколько процентов — это вопрос всей прибыли, которую компания может получить и потерять».

По итогам 2023 года при чистой прибыли 19 млрд рублей почти 15 млрд выручки маркетплейс получил, штрафуя продавцов.

О все менее привлекательных условиях для бизнеса на Wildberries рассказывает продавец площадки Эмиль:

«У нас тенденция в каждом кабинете. Это все случилось после того, как сгорел склад в Шушарах. Произошло жесткое удорожание всех костов в Wildberries. На примере одного из кабинете, сейчас открыл цифры: у нас приход на расчетные счета при одинаковом торговом обороте с точки зрения коэффициентов упал на 20%. Это из серии: если ты раньше продавал на миллион, тебе приходит 600 тысяч рублей на руки, теперь, если ты продаешь на миллион, тебе приходит 500 тысяч на руки. Как это цифра складывается? Хранение: увеличение на 447%. Логистика: увеличение на 64%. Штрафы: тут не вижу увеличения. И доля рекламных расходов: в нашем случае даже сократилась, но это то, над чем мы работаем, это не из-за Wildberries, хотя, если говорить про Wildberries в целом, у большинства кабинетов рекламные расходы выросли в два-три раза, то есть на 200-300%. Мы наблюдаем кратное сокращение чистой прибыли. Если мы говорим о декабре-январе в одном кабинете, он приносил чистую прибыль в размере 1 млн рублей, в марте это уже 300 тысяч, в апреле прогнозируется 0. Это выход на окупаемость, абсолютный минимум. Что будет дальше, пока не знаем. Терпим. Если ситуация будет продолжаться, мы неизбежно сократим ассортимент, уволим сотрудников. Переход на другие маркетплейсы уже идет: такого эффекта в оборотах нет, но чистая прибыль там получше».

В случае неисполнения своего предупреждения ФАС грозит возбудить дело о нарушении площадкой Wildberries антимонопольного законодательства. В службе напомнили об отмене правительством моратория на антимонопольные проверки IT-компаний.

В Wildberries сообщили, что изучат предупреждение, как только оно будет получено.