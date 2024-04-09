Украина продолжает искать клиентов для хранения газа на своей территории

Крупнейшая энергетическая компания Украины, Нафтогаз, ищет новые возможности для сотрудничества с европейскими газовыми трейдерами, несмотря на недавние атаки России на газовую инфраструктуру страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

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По его словам, ни один из иностранных трейдеров, хранящих газ в украинских хранилищах, пока не отказался от этих планов. Компания продолжает обслуживать клиентов и ремонтировать оборудование, поврежденное в результате ракетных ударов, пишет издание.

«Новые условия хранения газа, которые мы ввели с 1 июня, являются важным фактором, влияющим на нашу привлекательность для зарубежных трейдеров», — отметил Чернышев.

Среди нововведений — более короткие сроки бронирования мощностей вместо годовых контрактов.

Нафтогаз предлагает иностранным компаниям более 10 млрд кубометров своих подземных хранилищ, что составляет примерно треть от общей емкости Украины и больше, чем у любого другого европейского государства за пределами России. Многие из этих объектов расположены на глубине до 2 км и легко интегрируются в газотранспортные сети ЕС.

При этом Чернышев признал, что наземные объекты и персонал остаются уязвимыми перед атаками, и им требуется улучшение системы ПВО.

До этого трейдеры, включая Trafigura, Shell и DXT Commodities, уже размещали излишки газа в украинских хранилищах, когда объекты в ЕС были заполнены.

В этом году компания провела переговоры о сотрудничестве в сфере хранения с такими игроками, как RWE, Equinor, TotalEnergies и Engie. По словам Чернышева, есть еще время заключить новые сделки, поскольку пик закачки газа обычно приходится на август-сентябрь.