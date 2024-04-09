ФАС выдала предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ТАСС

В период с 2022 по 2023 годы в антимонопольную служба поступило большое количество обращений граждан и организаций. «Cлужба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению... Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными», — заявили в ФАС. RT на русском

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия начали проверку паспортного режима и разрешений на работу в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали. News.ru