ФАС выдала предупреждение Wildberries

ФАС России выдала предупреждение компании Wildberries.

«Маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов», — заявили в ведомстве.

В период с 2022 по 2023 годы в антимонопольную служба поступило большое количество обращений граждан и организаций.

«Cлужба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению... Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными», — заявили в ФАС.

Отмечается, что маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее стало известно, что полиция и Росгвардия начали проверку паспортного режима и разрешений на работу в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 мигрантов в подмосковной Электростали, причиной послужило нарушение ими миграционного законодательства.