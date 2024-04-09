В «Норникеле» рассказали о первых результатах экологической серной программы

«Норникель» в рамках первого этапа серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) утилизировал уже более 40 тыс. тонн диоксида серы из отходящих газов. Эффективность работы первой технологической линии превысила плановые показатели и достигла 99,6%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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По словам директора департамента промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Галины Велюжинец, показатели утилизации диоксида серы были верифицированы Росприроднадзором.

Государственный центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу подтвердил их достоверность и высокую эффективность работы первой технологической линии, уточнила она.

«40 тыс. тонн — это достаточно существенная цифра для технологических газов. Именно эти показатели, которые мы закладывали изначально на этот, начальный, период, понимая, что идет процесс технологического опробования, когда мы отдельно проверяем каждый технологический агрегат и в целом стремимся к стабильной технологической работе всей линии», — отметила Галина Велюжинец.

Она отметила, что с момента старта серной программы в октябре 2023 года было получено 55 тыс. тонн серной кислоты, которая является продуктом утилизации технологических газов. А уже в процессе нейтрализации кислоты получено порядка 80 тыс. тонн гипсовой пульпы.

К концу года на НМЗ планируют запустить вторую и третью технологические линии серной программы.

Главный инженер завода Максим Педанов сообщил, что в проекте задействовано 400 сотрудников самого предприятия и более 1,5 тыс. специалистов подрядных организаций.

По его словам, уникальность проекта состоит в том, что оборудование для всех трех линий находится в одних и тех же корпусах. Это позволяет параллельно проводить комплексное опробование первой линии и завершать строительно-монтажные работы по двум другим.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев констатировал, что достигнутые показатели говорят о положительной динамике работы первой технологической линии серной программы на НМЗ и о планомерном движении компании к улучшению экологической обстановки.